За неделю в Перми демонтировали 11 незаконных НТО В контрольной службе мэрии назвали адреса Поделиться Твитнуть

За неделю в Перми были демонтировано 11 незаконно установленных торговых объектов, включая киоски, вендинговые аппараты, павильоны и пункты шиномонтажа. Об этом сообщила контрольная служба администрации города.

К примеру, в Свердловском районе был демонтирован объект на ул. Героев Хасана, 95. В Дзержинском районе убрали НТО на ул. Комиссара Пожарского, 11. В Индустриальном районе разборка прошла на ш. Космонавтов, 110, а в Орджоникидзевском — на ул. Щербакова, 43а. В Мотовилихинском районе также были устранены торговые точки на ул. Крупской, 80а и на ул. Республиканской, 58.

Все эти объекты находились либо в непредусмотренных городской схемой размещения НТО местах, либо не соответствовали установленным стандартам.

Работы по выявлению и демонтажу самовольно установленных торговых точек проводятся в рамках городского проекта «Пермь в порядке». Помимо ликвидации незаконных НТО, он включает ремонт дорог, модернизацию уличного освещения, обновление транспортной инфраструктуры и благоустройство дворов и пр.

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