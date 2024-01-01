В ЗАГСе Прикамья назвали самые популярные имена детей в 2024 году Поделиться Твитнуть

В ЗАГСе Пермского края рассказали, как в регионе родители называют новорождённых детей в 2024 году.

Наиболее распространённые имена для мальчиков – Михаил, Артём и Тимофей, среди девочек самыми популярными оказались София, Анна и Ева.

Эксперты отмечают растущий интерес к традиционным славянским именам. В 2024 году родители стали называть своих детей такими именами, как Светозар, Добрыня, Святослав, Есения, Мирослава и Злата.

Также взрослые выбирают необычные и редкие имена. В этом году в Прикамье появились на свет Нестор, Феликс, Фома, Юлий, Барселона, Ландыш, Веста и Ясна.

Если говорить об общероссийском рейтинге, то самыми популярными именами новорождённых в стране на 11 ноября 2024 года среди мальчиков были Михаил, Александр, Артём, Матвей и Максим. Топ-5 самых популярных женских имён выглядит так: София, Ева, Анна, Мария и Виктория.

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