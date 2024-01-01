Более половины пермяков высказались за расширение трамвайной сети Лишь 4,9% респондентов считают, что от трамвайного транспорта следует отказаться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент транспорта администрации Перми провёл соцопрос и узнал мнение горожан о необходимости трамвайного транспорта в городе.

Каждый четвёртый респондент заявил, что регулярно пользуется трамваем, причём наибольшей популярностью этот вид транспорта пользуется у жителей Мотовилихинского района.

71% опрошенных поддерживают текущую модернизацию трамвайной системы в Перми. Более половины участников опроса (51%) высказываются за расширение трамвайной сети в будущем. Лишь 4,9% респондентов считают, что от трамвайного транспорта следует отказаться.

Из ключевых преимуществ трамвая жители города отметили: выделенные маршруты, экологичность, безопасность и высокую вместимость.

Наиболее значительным препятствием для регулярного использования трамвая более 50% опрошенных назвали отсутствие трамвайных путей в некоторых районах. Тем не менее, многие респонденты готовы рассмотреть возможность пересадки на трамвай, если это будет быстрее. 35,4% опрошенных выбрали бы трамвай при наличии выгодного тарифа на пересадку.

Также респонденты считают, что улучшение пассажирской инфраструктуры, такое как высокие платформы и удобные пересадочные узлы, а также увеличение числа вагонов или сокращение интервалов движения, значительно повысит привлекательность трамвайных поездок. За эти улучшения высказались 39% участников опроса.

Телефонное анкетирование чиновники провели в начале октября, в нём участвовало свыше 500 человек из разных районов Перми.

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