В Перми автобус насмерть сбил 8-летнюю школьницу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 20 ноября около 18:20 на 4 км дороги Пермь-Березники-Полазна-Сельское. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ 1961 г.р. не смог избежать наезда на ребёнка, который пересекал проезжую часть на нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии 8-летняя девочка скончалась на месте от полученных травм.

По данному факту проводится проверка, выясняются все детали ДТП.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам переходить дорогу только в разрешенных местах и использовать световозвращающие элементы для повышения своей видимости на дороге. Взрослым следует следить за детьми, держать их за руку, выбирать безопасные переходы. Водителям необходимо быть особенно внимательными и осторожными при движении в условиях ограниченной видимости и выбирать безопасную скорость.

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