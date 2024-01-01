На Пермский край надвигается ещё одна оттепель Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В ГИС-Центре ПГНИУ сообщили, в Пермском крае ночью 21 ноября ожидается похолодание, температура воздуха опустится до -3 градусов, а осадки прекратятся. В связи с этим в регионе прогнозируется мощная гололедица на дорогах. С предупреждением быть осторожными к жителям региона обратились сотрудники МЧС.

Однако понижение температуры воздуха в регионе будет непродолжительным. Уже к выходным, 23 и 24 ноября, в Прикамье опять ожидается оттепель. Днём температура может подниматься до +2…+4 градусов, что приведёт к интенсивному таянию снега и уменьшению высоты снежного покрова.





В целом, согласно прогнозам синоптиков, третья декада ноября в Пермском крае будет в основном сухой. Количество осадков в большинстве территорий не превысит 3-8 мм, и только на северо-западе и крайнем севере возможны дожди до 15 мм.

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