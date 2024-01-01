Пермские власти одобрили архитектурный облик новой школы на улице Свиязева Её должны открыть в 2026 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал архитектурно-строительный облик нового корпуса лицея №3 имени В. А. Штэфана на улице Архитектора Свиязева, 15. Ранее заявление подало МКУ «Управление технического заказчика».

Планируется, что новое здание будет выполнено с использованием природных цветов. Это охристые и коричневые оттенки. Кроме того, в проекте предусмотрена архитектурная подсветка корпуса.

Отмечается, что школа сможет обучать 1050 учащихся с 5 по 11 классы. В новом корпусе разместят учебные классы, два спортзала с раздевалками и душевыми, актовый зал, библиотеку и конференц-зал. Там же будет центр детских инициатив, медпункт с процедурной и столовая с обеденным залом.

Фото: пресс-служба администрации Перми

На школьной территории сделают футбольное поле с искусственным покрытием, полосы препятствий и беговые дорожки. Для уроков физкультуры и занятий спортом будут также площадки для игр в волейбол и баскетбол, прыжковая яма и площадки для общефизической подготовки.

Все инженерные изыскания и строительство выполнит ООО «Кинетика». С этой компанией власти заключили муниципальный контракт. Школу планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.

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