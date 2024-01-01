Алёна Бронникова Для льготников подготовят земельные участки в Индустриальном районе Перми Площадь рассматриваемой территории превышает 22 га Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Для льготных категорий граждан в Перми планируют выделить земельные участки в Индустриальном районе. Об этом стало известно на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Пермского городского округа 20 ноября.

Администрация города предложила установить границы территориальной зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) в отношении участка, расположенного в жилом районе Верхние Муллы, участок №13. Ранее проект прошёл общественные обсуждения, в ходе которых замечаний и предложений не поступало.

«Данное предложение обусловлено дальнейшим формированием предоставления земельных участков льготным категориям граждан», — пояснила представитель минимущества.

Согласно данным кадастровой карты, общая площадь рассматриваемой территории составляет 22,7 га. Сейчас её разрешено использовать под земли сельскохозяйственного назначения.

В сентябре также стало известно, что для льготников подготовят 18 земельных участков в Орджоникидзевском районе Перми под индивидуальное жилищное строительство. Участки будут сформированы на территории микрорайона Энергетик.

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