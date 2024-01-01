По итогам октября в Пермском крае снизилась годовая инфляция В ЦБ объяснили почему Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермским отделением Банка России опубликованы данные по инфляции за октябрь 2024 года. По оценке регулятора, годовая инфляция в регионе по итогам месяца составила 8,29%. Это ниже аналогичного показателя по итогам сентября (8,77%). Об этом пишет «Рифей».

По мнению специалистов, снижение уровня инфляции связано с воздействием высокой базы сравнения прошлого года и увеличением объёма предложения на рынке непродовольственных товаров.

Годовая инфляция на продовольственные товары в Прикамье по итогам октября достигла 8,82%. В частности, ускорился рост цен на сливочное масло (29%), сыр, сметану, творог, плодоовощную продукцию. Подешевел только сахар (-4%).

Показатель годовой инфляции в сфере услуг достиг 10,79%, а в сфере непродовольственных товаров — 5,63%.

В целом по России, годовая инфляция в октябре составила 8,54%.

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