Стала известна причина загрязнения реки Ивы в Перми Насосы в системе канализации повредил крупный мусор Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба компании "Новогор-Прикамье"

Причиной загрязнения реки Ивы в Перми стали обломки досок, которые повредили насосное оборудование на станции «Садовый». Информацию об этом опубликовала пресс-служба «Новогора-Прикамье».

В коммунальной компании пояснили, что насос сорвало с крепежа куском бруса, который по неизвестным причинам оказался в сети водоотведения. А на следующий день был повреждён и второй, резервный насос.

Как отмечают в Госинспекции по экологии Пермского края, ситуация осложнилась тем, что обычный объём стоков в эти дни увеличился из-за притока в хозяйственно-бытовую канализацию талых вод. В результате в часы максимального объёма водоотведения был допущен аварийный сброс части сточной воды.

Сейчас работа насосов восстановлена. Коммунальщики планируют смонтировать в колодцах перед станцией дополнительные ловушки для крупного мусора. В «Новогоре» напомнили, что сброс крупного мусора в колодцы запрещён: это может привести к аварийной ситуации.

Напомним, ранее Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о возможном загрязнении реки Ива в Мотовилихинском районе Перми.

На место выезжали представители прокуратуры и осмотрели участок водного объекта. По поручению ведомства скоординированы действия специалистов Управления Росприроднадзора Пермского края и Государственной инспекции по экологии и природопользованию, чтобы установить обстоятельства случившегося.

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