Туристический налог введут в Горнозаводском округе Прикамья Ставка на 2025 год составит 1% Поделиться Твитнуть

Фото из группы ВК «Подслушано: Горнозаводск»

В Горнозаводском городском округе Пермского края будет введён туристический сбор. Это решение принято депутатами местной думы на заседании 20 ноября, сообщает Telegram-канал «На местах».

Согласно принятому документу, налог планируется взимать с юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги временного размещения в гостиницах, отелях, хостелах и др. С других отельных услуг налог взиматься не будет.

Ставка туристического налога на 2025 год составит 1% от стоимости размещения, в 2026 году — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а с 2029 года — 5%.

Также депутаты уточнили, что туристический налог не будет взиматься с местных жителей округа и несовершеннолетних.

По прогнозам администрации Горнозаводского округа, минимальные сборы от этого налога составят не менее 535 тыс. руб. в год.

Ранее «Новый компаньон» писал, что туристический налог решили ввести Пермь, Краснокамск, Кочёво, Кунгур и Чердынь.

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