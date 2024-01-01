Бывший замруководителя ИК-37 не смог заключить контракт на участие в СВО Минобороны сослалось на некие «компрометирующие сведения» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минобороны отказалось подписывать контракт на участие в специальной военной операции с Андреем Шварёвым, ранее занимавшим пост замначальника исправительной колонии (ИК-37) в Чусовском округе Пермского края. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В прошлом году Шварёв был арестован в ДНР, где принимал участие в боевых действиях в составе полка внутренних войск. На суде он выразил желание подписать новый контракт с Минобороны и отправиться на фронт. Заключение контракта могло бы привести к приостановлению его уголовного дела. Однако представители военкомата ответили отказом, сославшись на поступившие из правоохранительных органов «компрометирующие данные» о подсудимом. Защитник Шварёва считает, что действующее законодательство не предусматривает таких оснований для отказа.

Напомним, что Шварёва обвиняют в получении крупных взяток и превышении полномочий. Следствие утверждает, что он взял 500 тыс. руб. и швейцарские часы Tissot от родственников осуждённого, обещая создать ему лучшие условия в колонии. Он также подозревается в передаче мобильного телефона с сим-картой заключённому. Шварёв свою вину не признает.

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