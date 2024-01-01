В речных портах Прикамья появятся перегрузочные комплексы Соглашение подписали Пермский край и Росморречфлот Поделиться Твитнуть

Во вторник, 19 ноября, на «Транспортной неделе — 2024» в Москве состоялась встреча Андрея Тарасенко, руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ, и Дмитрия Махонина, губернатора Пермского края. Стороны обсудили развитие речных перевозок в Прикамье, а также портовой инфраструктуры региона. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на встрече были подписаны два соглашения о сотрудничестве.

Одно соглашение касалось развития перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах края.

Реализация проекта мультимодального логистического центра предполагает совершенствование портовой и береговой инфраструктуры для обеспечения перевалки грузов промышленных предприятий: их погрузки и разгрузки, хранения и таможенного оформления.

Как отметил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, создание подобных перегрузочных комплексов позволит более эффективно использовать транзитные возможности речных путей, интегрируя их с автомобильным и железнодорожным транспортом. Он добавил, что мультимодальные логистические центры при речных портах должны стать ключевыми элементами опорной сети для внутренних водных маршрутов.

По мнению губернатора Дмитрия Махонина, соглашение позволит усилить взаимодействие по увеличению грузовых перевозок промпредприятий по реке Каме и совершенствованию инфраструктуры.

В рамках развития перегрузочного комплекса в Прикамье уже создана рабочая группа из представителей Росморречфлота, правительства и отраслевых компаний. Её участники как раз анализируют существующую и потенциальную грузовые базы региона, а также возможности обеспечения необходимых навигационных параметров в Камском бассейне.

Ещё один документ, подписанный Тарасенко и Махониным, предполагает сотрудничество по развитию местных пассажирских перевозок на внутренних водных путях России. В частности, планируется проработать вопрос развития маршрутной сети и развития причальной инфраструктуры.

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