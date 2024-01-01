Жителя Прикамья осудили за насилие против полицейского Его приговорили к принудительным работам и штрафу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский районный суд вынес приговор ранее судимого местного жителю, признав его виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, в августе этого года в дежурную часть отдела полиции ОМВД России «Пермский» поступило сообщение об угоне мотоцикла. Чтобы установить обстоятельства преступления, на место происшествия приехал участковый полиции. Он установил предполагаемых угонщиков — ими оказались местные жители. Один них был в состоянии алкогольного опьянения и в ответ на требования полицейского пройти до отделения, повалил его на землю и нанес ударил кулаком в грудь и высказывал при этом угрозы.

Злоумышленника остановило только предупреждение о применении табельного оружия.

Учитывая позицию гособвинения, суд назначил мужчине наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием из зарплаты осужденного 15% в доход государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о другом случае нападения на правоохранителя. В сентябре полицейский в Березниках взыскал с напавшего на него мужчину 250 тыс. руб.

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