В Прикамье полицейский взыскал с напавшего на него мужчину 250 тысяч рублей Инцидент произошёл в Березниках Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Пермского края взыскали моральный вред в пользу полицейского, который стал жертвой нападения во время службы. В отношении напавшего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, инцидент ранее произошёл в Березниках, когда компания молодых людей после домашних посиделок направилась в одно из развлекательных заведений, чтобы продолжить праздновать день рождения одного из участников.

У входа в ночной клуб у молодых людей возник конфликт с охранниками, которые не пустили одного из мужчин. Приехавшие на место правоохранители отвезли нескольких человек в отдел полиции для дачи объяснений. Один из них, 29-летний мужчина, устроил потасовку с полицейскими. Он сорвал головной убор сотрудника и пытался убежать, но когда понял, что за ним гонятся, остановился и нанёс сильный удар по полицейскому.

В итоге было возбуждено уголовное дело, а пострадавший обратился в суд с гражданским иском о взыскании денег в связи с причинением ему травм средней тяжести.

В отделе судебных приставов по Соликамску и Соликамскому округу было возбуждено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в размере 250 тыс. руб. После штрафа, ареста счетов и ограничения передвижения нападавший выплатил всю сумму.

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