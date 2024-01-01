В Перми власти вновь вернулись к вопросу о строительстве нового корпуса гимназии №10 Его хотят построить за 1,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

На пленарке Пермской городской думы заместитель главы Перми Яна Фурман озвучила планы мэрии по строительству нового корпуса гимназии №10 на проспекте Парковый, 27 в 2025-2026 годах. По её словам, общая стоимость строительства составит 1 млрд 207 млн руб.

«Источниками финансирования строительства предлагаются средства строительных организаций. планируемые к поступлению в 2024 году в сумме 218,4 млн руб., также условно утверждённые расходы в 2025 году 295,5 млн руб в 2026 году — 693 млн руб.», — рассказала Фурман.

Выступившая в качестве содокладчика первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник пояснила, что 15 ноября на заседании были приняты необходимые решения по данному инвестпроекту и протокол потупил в думу.

«Вместе с этим в проекте есть юридические и технические недостатки, которые предлагается устранить проектом решения, подготовленным и одобренным комитетом по бюджету и налогам», — добавила Мельник.

В итоге депутаты поддержали проект.

Как ранее писал «Новый компаньон», городские власти начали обсуждать вопрос о строительстве нового корпуса гимназии №10 ещё в 2021 году. На этом на заседании комитета по инвестициям гордумы рассказала начальник управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова. Она пояснила, что у гимназии двухэтажное деревянное здание, и департамент образования рассматривает возможность строительства на проспекте Парковый, 27 полноценной школы (там планировалось возведение спортзала).

По словам чиновницы, контракт на разработку проектно-сметной документации на спортзал был заключён в августе 2021 года, но в сентябре того же года работы приостановили до решения вопроса о целесообразности строительства.

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