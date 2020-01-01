Мария Сыропятова Вместо спортзала у гимназии №10 может появиться новый учебный корпус Его планируется строить по адресу проспект Парковый, 27 Поделиться Поделиться Твитнуть

Второй корпус гимназии №10 в Перми

yandex.ru

Для гимназии №10 могут построить новое здание. О проработке этого вопроса рассказала начальник управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова на заседании комитета по инвестициям Пермской городской думы.

Депутат Арсен Болквадзе попросил объяснить, почему по нескольким проектам строительства объектов социальной инфраструктуры переносятся сроки исполнения.

«План работы составлен исходя из предложений администрации Перми. И было бы здорово, если бы администрация соблюдала сроки», — прокомментировал ситуацию Арсен Болквадзе, отметив, что за каждым социальным объектом стоят люди, которые ждут его строительства.

«У гимназии №10 двухэтажное деревянное здание. Департамент образования сейчас рассматривает возможность строительства на этом участке полноценной школы», — ответила Ирина Чиркова, имея в виду территорию на проспекте Парковом, 27 (там планировалось возведение спортзала).

Ирина Чиркова также пояснила, что контракт на разработку проектно-сметной документации на спортзал был заключён в августе 2021 года. В сентябре 2021 года работы были приостановлены до решения вопроса о целесообразности строительства.

Похожая ситуация складывается со строительством детского сада на ул. Ветлужской, 89. Контракт на разработку проектно-сметной документации был подписан в октябре 2020 года, а в марте 2021 года он был расторгнут.

«Инвестпроект прекращён, поскольку привлекаются источники финансирования с другого уровня, для того чтобы зайти в концессию и построить здание школы», — сказала Ирина Чиркова.

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