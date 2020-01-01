У гимназии №10 на Парковом появится трехэтажный спортзал Выполнение работ по проектированию оценили в 4,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми объявлен конкурс на разработку проектной документации по строительству спортивного зала МАОУ Гимназия № 10 по адресу пр. Парковый, 27. Заказчиком выступило МКУ «Управление технического заказчика». Начальная цена контракта — 4,3 млн руб. Заявки на участие к электронном конкурсе принимаются до 09:00 22 июля 2021 года.

Подрядчик должен будет предоставить отчеты о выполнении ряда инженерных изысканий, эскизный проект, согласованный с заказчиком, колерный паспорт, проектную и рабочую документацию, дизайн-проект интерьеров, согласованный с департаментом образования Перми, а также цифровую информационную модель объекта капитального строительства (BIM-модель).

Новый спортзал будет состоять из трёх этажей: на первом планируется сделать зал аэробики с мобильным помостом и радиорубкой, на втором будет расположен кабинет психолога, студия звукозаписи, залы для занятий шахматами и киберспортом, на нулевом этаже (техническом) разместят коммуникации.

Сроки окончания проектирования — июль 2022 года.

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