В Перми городские власти пока не определили судьбу участка на Братской,100 Это место рассматривалось как возможная площадка для зоопарка Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пленарке Пермской городской думы представители мэрии рассказали об использовании земельного участка на ул. Братская, 100, который рассматривался как одна из площадок для переноса пермского зоопарка.

Как рассказала депутатам первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова подчеркнула, сейчас эта площадка относится к землям особо охраняемых природных территорий. Как в дальнейшем будет использоваться, власти пока не определились. В тоже время чиновница отметила, что у городских властей уже есть планы по его использованию.

Напомним, на земельном участке по ул. Братская, 100 планировалось построить новый зоопарк на площади 150 га. В 2010 году муниципалитет выкупил участок у ООО «Форум-2000» за 82,8 млн руб. Но позже власти отказались от идеи строительства зоопарка на этом месте и выбрали площадку на ул. Архитектора Свиязева на Нагорном.

Позже участок на Братской, 100 использовался в качестве кормовой базы для существующего зоопарка на Монастырской, 10.

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