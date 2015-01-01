Земельный участок под зоопарк на Братской, 100 может быть продан


Анастасия Кожевникова корреспондент
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Сегодня на заседании Пермской гордумы вице-спикер Дмитрий Малютин поинтересовался, что сейчас происходит с участком на ул. Братская, 100, который городские власти выкупили за 82,8 млн руб. под строительство зоопарка.

Глава Перми Дмитрий Самойлов ответил, что сейчас этот участок используется в качестве кормовой базы для существующего зоопарка на Монастырской, 10. 

«В дальнейшем мы планируем получить доход в бюджет от этого участка. В том числе, рассматриваем вариант его продажи», — сказал Дмитрий Саймойлов.

Напомним, ранее на этом участке планировалось построить новый зоопарк. В 2010 году муниципалитет выкупил участок у ООО «Форум-2000». Планировалось, что зоопарк должен разместиться на площади 150 га. Однако в дальнейшем власти отказались от идеи строительства зоопарка на этом месте. 

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