Прокуратура требует изъять у семьи пермского министра квартиру в Сочи и участок на Сылве Ленинский районный суд рассматривает иск прокуратуры к министру Алексею Зарубину Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми рассматривает иск прокуратуры к министру закупок Пермского края Алексею Зарубину. Как передает properm.ru, дело подготовлено к основным слушаниям.

Как сообщает интернет-портал properm.ru , прокуратура считает, что руководитель минзакупок Пермского края оформил на родственников незадекларированное имущество. Речь идёт об обращении в доход государства имущества общей стоимостью 27 млн руб.





Прокуратура, в частности, требует изъять в доход государства два объекта недвижимости: квартиру в ЖК «Альпийский квартал» в Сочи и земельный участок в д. Заборье на берегу Сылвы (Пермский край). Ранее на эти объекты судом был наложен арест.





Сделки по приобретению объектов недвижимости ведомство считает притворными и оспаривает названную Зарубиным цену квартиры в Сочи в 2,2 млн руб. Недвижимость в Сочи оформлена на Татьяну Зарубину, как прозвучало в суде — мать министра. Зарубин утверждает, что дачей на Сылве также реально владеет мама — она платит за электроэнергию и ведёт всё хозяйство в д. Заборье.





Зарубин с требованиями прокуратуры полностью не согласен, передаёт журналист из зала суда. По его словам, прозвучавшим в суде, и у него была возможность купить данные объекты на официальные доходы. По мнению же представителей прокуратуры, исходя из расчёта задекларированных доходов и расходов, даже с учётом накоплений у чиновника легальной возможности купить дорогостоящую недвижимость не имелось.



Суд продолжит рассматривать дело.







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