На сутки отключат воду в пермском микрорайоне Кислотные дачи Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что с 9 часов утра 23 ноября до 10 часов утра 24 ноября будет произведено отключение насосной станции «Кислотные дачи» для ремонта оборудования.

В связи с этим без водоснабжения на 25 часов останется весь микрорайон Кислотные дачи — это около 140 зданий по улицам Бушмкаина, Волочаевской, Генерала Доватора, Генерала Черняховского, Городищенской, Колвинской, Можайской, Молдавской, Ольховской, Пограничной, Рабкоровской, Ракитной, Суперфасфатной, Талицкой, Уссурийской, Фосфоритной, Щитовой.

«Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям и приносим извинения за неудобства», — говорится в информации коммунального оператора.





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