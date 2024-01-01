Прощание с бывшим директором зоопарка Перми состоится 21 ноября Поделиться Твитнуть

Прощание с Людмилой Кардашовой состоится 21 ноября с 13.00 в церкви Святого Иоанна по адресу: Пермь, ул. Плеханова, 39а (здание красного цвета). Об этом сообщили в пресс-службе Пермского зоопарка.

Напомним, долгие годы Людмила Кардашова была директором учреждения. Она пришла в зоопарк молодым специалистом на должность заместителя директора в 90-е годы прошлого века, а затем возглавила его. Пост директора она покинула только в 2018 году. Людмила Кардашова скончалась 18 ноября.

«Все сотрудники, когда-либо работавшие под руководством Людмилы Васильевны, скорбят о её безвременной кончине. И передают соболезнования её семье и родным. Светлая память о Людмиле Васильевне навсегда останется в сердцах знавших её людей», — сообщили в зоопарке.

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