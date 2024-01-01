Ушла из жизни бывший директор зоопарка Перми Людмила Кардашова скончалась 18 ноября Поделиться Твитнуть

В Перми 18 ноября скончалась бывший директора Пермского зоопарка Людмила Кардашова. Об этом сообщается на официальной странице учреждения ВКонтакте.

По словам коллег экс-руководителя зоопарка, она отдала этому учреждению всю свою трудовую жизнь — пришла туда молодым специалистом на должность заместителя директора в 90-е годы прошлого века, а затем возглавила его.

«На её деятельность пришлись не самые легкие годы. Несмотря на трудности, Людмила Васильевна сумела не только сохранить коллекцию животных, коллектив, но и развить учреждение: перестраивать вольеры, вести просветительскую деятельность, наладить партнёрские связи с другими зоопарками», — говорится на странице учреждения в соцсетях.

Людмила Кардашова стояла у истоков образования Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), а затем стала почётным членом ЕАРАЗА. Ей присвоили звание Заслуженного работника культуры. Пост директора Пермского зоопарка она покинула в 2018 году.

«Все сотрудники, когда-либо работающие под руководством Людмилы Васильевны, скорбят о её безвременной кончине. И передают соболезнования её семье и родным. Светлая память о Людмиле Васильевне навсегда останется в сердцах знавших её людей», - сообщили в зоопарке.

О дате и месте прощания в учреждении не сообщили.

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