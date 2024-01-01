Следователи начали проверку после обрушения штукатурки в детсаду в Прикамье Власти утверждают, что никто не пострадал Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Кунгур

Следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела начали проверку сообщения о том, что 18 ноября в детском саду №15 города Кунгура (Пермский край) во время замены ламп освещения начала сыпаться штукатурка с потолка. Проверка проводится по ст. «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Информация о происшествии в детском саду появилась в соцсетях. В сообщении утверждалось, что в результате происшествия воспитанники получили царапины. На одном из опубликованных фото видно помещение, пол которого полностью завален обломками штукатурки и частями ламп.

В администрации Кунгурского округа сайту perm.aif.ru пояснили, что снимок сделан не после падения части штукатурки, а после расчистки всего потолка обслуживающей организацией. Чиновники сообщили, что во время замены ламп на участке потолка произошло отслоение лишь небольшого участка штукатурки. Они также не подтвердили информацию о том, что пострадали дети. Утверждается, что в момент замены ламп малолетние находились в другом помещении.

Сейчас детей временно перевели в другую группу. Ремонт потолка планируется закончить до 26 ноября.

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