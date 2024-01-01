«Меняем старые – на умные»: «Ростелеком» в Перми производит замену домофонов «Ростелеком» в Перми производит замену существующих домофонов в многоквартирных домах Поделиться Твитнуть

Архив Ростелеком

«Ростелеком» в Перми производит замену существующих домофонов в многоквартирных домах на современные.

Принято считать, что цифровые сервисы — прерогатива новостроек, но это не так. Специалисты «Ростелекома» могут установить современное оборудование не только в новых домах, но и во вторичном жилье. С недавних пор компания начала менять устаревшие домофоны на новые. Это связано с тем, что старые теперь легко можно открыть универсальным ключом. С ним в подъезд может попасть любой человек. Однако с умным домофоном платформы «Ростелеком. Ключ» этот номер не пройдёт.





Давайте узнаем, почему новые домофоны лучше прежних?





— Магнитный ключ от старого домофона можно продублировать. При установке нового оборудования жители получают цифровой ключ стандарта (SL3) — его невозможно скопировать;

— Старый домофон не имеет камеры, новый — покажет, кто звонит в квартиру;

— Чтобы открыть старый домофон, нужно подойти к двери и нажать кнопку, у нового дверь открывается через приложение в телефоне, при этом вы можете быть на работе или в любой точке страны;

— Старый домофон не покажет вам, во сколько ваш ребёнок вернулся из школы, у нового можно настроить уведомления, и в приложении вы увидите, как ваше чадо открывает дверь и заходит в дом.





Архив Ростелеком

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом пермского филиала компании «Ростелеком»: «Установка умных домофонов и всех остальных сервисов платформы «Ростелеком. Ключ» обычно проходит ещё на этапе строительства дома. Однако есть и второй вариант. Наши сотрудники могут установить всё необходимое оборудование и во вторичном жилье. Преимущества сервисов от «Ростелекома» в том, что мы используем уже проведённую сеть, это создаёт дополнительный комфорт для жильцов и сотрудников УК или ТСЖ».





По сути, в квартире ничего не меняется: трубка от старого домофона работает по-прежнему. А вот в смартфоне появляется дополнительное приложение, через которое можно открыть дверь, посмотреть кто и когда зашёл в подъезд, а также перемотать и сохранить видео.

Архив Ростелеком

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