Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Экспонат из собрания Пермской галереи покажут в Государственном Эрмитаже Иконостас Николая Рериха участвует в выставке к 150-летию художника Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге 20 ноября начнёт работу выставка «Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н.К. Рериха» (6 +). В составе экспозиции — знаменитый иконостас Рериха из собрания Пермской художественной галереи.

Название выставки повторяет заголовок одного из известных сборников публицистики Николая Константиновича Рериха — «Твердыня пламенная». Книга впервые была издана в 1933 году, за несколько лет до подписания Пакта Рериха — первого в истории договора об охране исторических памятников, художественных и научных учреждений. В документе нашли отражение размышления художника о защите культурных и духовных ценностей, объединённых идеей — «Мир через Культуру». Одна из главных задач выставки в Эрмитаже — представить зрителю наследие знаменитого художника и мыслителя через связь с этой идеей — ведущей идеей его деятельности.

Более 500 предметов экспозиции повествуют о творческом, научном и духовном пути художника, философа, археолога, писателя, путешественника и общественного деятеля Николая Константиновича Рериха (1874—1947).

Посетители смогут увидеть не только картины Рериха, но и уникальные произведения русской иконописи и тибетской живописи, предметы декоративно-прикладного искусства, памятники письменности, книги, документы, фотографии и вещи, связанные с жизнью и творчеством художника.

Особое место в экспозиции занимают предметы из собрания Государственного Эрмитажа. Это, прежде всего, археологическая коллекция семьи Рериха, включающая личные находки Николая Константиновича, его супруги Елены Ивановны и младшего брата художника Бориса Константиновича. Собрание Эрмитажа раскрывает Рериха и как коллекционера западноевропейской живописи, представленной в большей степени произведениями голландских и итальянских мастеров XV—XVII веков.

Одним из центральных экспонатов выставки стал иконостас Рериха из собрания Пермской художественной галереи — выдающееся произведение русской религиозной живописи начала XX века.

Иконостас был спроектирован художником для Казанской церкви-усыпальницы семьи пермских купцов и меценатов Каменских в Успенском женском монастыре в Перми в 1907 году. В 1920-е годы он был изъят из церкви и долгое время хранился в запасниках Пермской государственной художественной галереи, а несколько лет назад был отреставрирован в Санкт-Петербурге.

В Перми иконостас впервые был показан в мае 2023 года в составе выставки «Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские» (6 +).

Рерих в этой работе передал высокий дух древнерусской иконописи, соединив его с глубокими знаниями византийской культуры и итальянского Возрождения.

Иконостас выполнен в стиле древнейшей русской традиции, однорядный, но монументальный, сияющий золотом, украшенный объёмными венцами-нимбами. В разработке декоративного убранства как самого иконописного чина, так и утвари для церкви принимал участие известный московский архитектор, дизайнер, яркий представитель русского модерна Сергей Иванович Вашков (1879 — 1914).

В церемонии открытия выставки в Эрмитаже примет участие директор Пермской галереи Юлия Тавризян.

Выставка «Твердыня пламенная». К 150-летию со дня рождения Н. К. Рериха» пройдёт с 20 ноября 2024 года по 2 марта 2025 года в залах Главного штаба Эрмитажа (Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 6-8).





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