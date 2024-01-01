Взрыв газового баллона разрушил деревянный дом в Перми В соцсетях пишут об одном пострадавшем Поделиться Твитнуть

В пермском микрорайоне Верхние Муллы в частном деревянном доме на ул. 1-ая Урожайная взорвался газовый баллон. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, пострадал один человек, он получил ожоги.

В минздраве Пермского края «Новому компаньону» не смогли оперативно подтвердить информацию о пострадавшем.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, инцидент произошёл 16 ноября и считается «вспышкой газа в результате его утечки из газового баллона».

В ведомстве пояснили, почему происшествие не попало в сводки за выходные. В соответствии с п.п. 4 п. 14 Приказа МЧС РФ от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий», случаи вспышек без последующего горения не подлежат официальному статистическому учёту.

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