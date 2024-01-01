Алёна Бронникова Самой популярной вакансией у пермяков стал директор юридического департамента На эту должность было направлено 220 резюме Поделиться Твитнуть

В ноябре самой популярной вакансией среди соискателей Пермского края стала должность директора юридического департамента. Максимальный конкурс на это место достиг 220 резюме.

По данным сервиса hh.ru, на эту должность была открыта лишь одна вакансия. Как отмечают аналитики, число потенциальных кандидатов значительно превысило здоровый уровень конкуренции на рынке труда при норме 4—7,9 резюме на свободную ставку.

Второе место по уровню конкуренции заняла специальность журналиста, корреспондента. В регионе также открыта всего одна вакансия, и количество отправленных соискателями резюме оказалось немногим ниже директора юридического департамента — 219 резюме на место.

Также в топ-20 высококонкурентных вакансий попали творческие, руководящие должности, IT-профессии. В частности, финансовый контролёр (180 резюме на вакансию), арт-директор, креативный директор (151), операционный директор (142), гейм-дизайнер (99), продуктовый аналитик (97). По словам руководителя пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток Лилии Эсауленко, все эти должности объединяет ограниченный спрос на рынке труда.

«Кроме того, специалисты творческих профессий, таких как журналист, переводчик, режиссёр, часто заинтересованы в подработке и сохраняют активный статус своих резюме даже будучи трудоустроенными, таким образом дополнительно подогревая конкуренцию за вакансии по своей профессии», — отметила она.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по итогам октября в Пермском крае отмечалось снижение конкуренции за персонал. При этом дефицит кадров пока сохраняется.

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