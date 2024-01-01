В октябре в Пермском крае снизилась конкуренция за персонал Но дефицит кадров пока сохраняется Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам октября на рынке труда Пермского края кадровый дефицит по-прежнему актуален. Согласно информации от hh.ru, средний уровень конкуренции в регионе составляет 3,7 резюме на одну вакансию, при этом оптимальным считается показатель от 4 резюме.

При этом пналитики отмечают, что это значение является наиболее близким к норме на 2024 год. Для сравнения: в январе на одну вакансию приходилось лишь 3,1 резюме.

В течение последнего месяца работодатели разместили 23 тыс. вакансий, что на 12% больше по сравнению с октябрем 2023 года. При этом соискатели либо создали, либо обновили 86 тыс. резюме, что на 34% превышает показатели прошлого года.

Как рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина, при росте количества резюме на hh.ru, физически людей на рынке труда больше не становится: "Почему так происходит? Причина первая: мы прикладываем большое количество усилий, чтобы привлекать на площадку линейный персонал — тех самых работников, на которых сейчас бешеный спрос. Причина вторая — рост зарплат. Небывалая зарплатная гонка «выманивает» людей на рынок, и они присматриваются ко всему происходящему. О чём это говорит работодателям? Необходимо уделять внимание зарплатной аналитике, развитию бренда работодателя, обучению нанимающих менеджеров — что и как они транслируют кандидатам. Из этого складывается успешность компании на рынке».

По итогам октября медиана предлагаемой зарплаты в Пермском крае оказалась выше ожидаемой — 60 тыс. руб. против 50 тыс. руб.

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