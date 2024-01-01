В Пермском крае вдвое снизили ставку на льготный лизинг для малых и средних предприятий Речь идёт о лизинге промышленного оборудования и спецтехники российского производства Поделиться Твитнуть

Малые и средние предприятия Пермского края могут оформить лизинг на промышленное оборудование и специализированные транспортные средства по сниженным ставкам. Российскую продукцию бизнесмены смогут приобретать по ставке 5,25% в год, вместо 10,5%, сообщили в Микрофинансовой компании Пермского края.

Эта мера была внедрена правительством региона для улучшения доступа микро- и малого бизнеса к современному высокопроизводительному оборудованию и новой специализированной технике.

Также отмечается, что для лизинга оборудования и специальной техники из стран, не входящих в перечень недружественных, ставка составляет 10,5% годовых (половина ключевой ставки Банка России). В других случаях ставка соответствует ключевой.

Программа льготного лизинга предоставляет возможность получить новое оборудование и специализированные машины стоимостью от 500 тыс. до 30 млн руб. на срок до 5 лет без залога, при первоначальном взносе от 10 до 50%.

В пресс-службе правительства региона напомнили, что в Прикамье также функционирует программа льготного инвестиционного займа для субъектов МСП в сферах обрабатывающей отрасли, туризма и гостиничного бизнеса. В рамках займа «Инвестиционный» можно получить от 5 до 15 млн руб. под 5% годовых на покупку оборудования.

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