В Пермском крае нашли тело утонувшего рыбака Мужчина рыбачил на лодке в Краснокамске Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская краевая служба спасения

Пермская краевая служба спасения во время поисковых мероприятий нашла тело погибшего рыбака в Краснокамском городской округе. Информация об этом размещена на официальной странице службы в соцсетях.

Ранее, 8 ноября, около 9 утра в экстренные службы поступило сообщение, что мужчина уплыл на лодке, а в 14:35 эта лодка была обнаружена пустой на реке.

В ходе совместных поисков Краснокамская служба спасения и родственники нашли тело утонувшего. Позже его передали полицейским.

Напомним, 18 ноября в акватории реки Сива, в районе д. Вятчина Сивинского муниципального округа, погибли двое мужчин. По предварительным данным, они вышли на тонкий лёд и провалились под него. Тела обнаружены в ходе поисковых мероприятий спасательной службой.

Позже следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку по факту гибели мужчин.

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