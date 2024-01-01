В Пермском крае 18 ноября провалились под лёд и утонули два рыбака В следкоме проводят проверку Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

В Пермском крае в акватории реки Сива, в районе д. Вятчина Сивинского муниципального округа, 18 ноября зафиксировано происшествие, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

Как выяснилось, речь идёт о рыбаках. По предварительным данным, они вышли на тонкий лёд и провалились под него. Тела обнаружены в ходе поисковых мероприятий спасательной службой.

К месту происшествия привлекались силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — всего 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Сотрудники МЧС к месту ЧП не выезжали.

Верещагинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчин.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Дюртюлинском районе Башкортостана утром 17 ноября погиб рыбак из Пермского края. Он рыбачил на озере Грязном в 200 м от берега, провалился по лёд и утонул.

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