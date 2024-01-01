Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми вручили призы победителям «МоноФеста» Фестиваль-конкурс моноспектаклей прошёл в одиннадцатый раз Поделиться Твитнуть

Спектакль "Друг мой"

Евгений Малышев

В Перми завершился фестиваль-конкурс моноспектаклей «МоноФест». Жюри под председательством критика, куратора театральных проектов Олега Лоевского 18 ноября определило победителей.

Конкурс прошёл под девизом «Человек — это звучит трудно…»

Гран-при фестиваля — спектакль Санкт-Петербургского Невидимого театра «Друг мой» (16 +) по пьесе Константина Стешика; исполнитель Олег Рязанцев, режиссёр Семён Серзин.

Лауреат I степени — спектакль Московского камерного театра «Среда 21» «Лес. Трактат» (18 +), созданный в рамках проекта Бориса Павловича «Лес»; исполнитель Борис Алексеев, режиссёр Александр Плотников.

Лауреат II степени — пластический спектакль Нижнекамского татарского драматического театра имени Т. А. Миннуллина «На заре» (16 +) по стихотворению Сагита Рамиева; исполнители Алмаз Хусаинов и Нурсана Хусаинова, режиссёр Туфан Имамутдинов.

Лауреат III степени — спектакль Казанского театра юного зрителя «Счастливая Шарлотта» (18 +); исполнитель Елена Калаганова, режиссёр Радион Букаев.

Специального приза за лучшую актёрскую работу удостоены Руслана Доронина (спектакль «Пыль» (12 +) Московского независимого театрального проекта «Лаборатория 13») и Лиля Мукучян (спектакль «Варечка» (16 +), Ереванский международный театр-фестиваль «ARMMONO»)

Все победители получили пермские сувениры ручной работы художницы Юлии Пурмалис — пластины из ценного дерева с отпечатком подлинного листа дерево гинкго, единственного биологического вида пермского периода, существующего в природе в настоящее время.

Фестиваль-конкурс моноспектаклей «Монофест» прошёл в Перми в одиннадцатый раз. Проект Нины Соловей сейчас реализуют директор Сергей Баракин и программный директор Татьяна Тихоновец.

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