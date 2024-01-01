В конкурсе Фонда грантов губернатора Прикамья победили 38 проектов Они получат более 6 млн рублей софинансирования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Победили конкурса Фонда грантов губернатора Пермского края названы 38 проектов жителей региона. Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин, на свои инициативы они получат более 6 млн рублей софинансирования.

Наибольшее количество победивших инициатив связано с патриотическим воспитанием и поддержкой участников СВО. В частности, добровольцы из Краснокамска, Нытвы и Майского продолжат осуществление проекта «Сети для СВОих», в рамках которого волонтёры плетут маскировочные сети для военнослужащих.

В честь 100-летнего юбилея Юсьвинского района в Пожвинской сельской библиотеке-музее будет открыта новая выставка продукции Пожвинского машиностроительного завода.

Команда проекта «Время Победы» из Гремячинска организует в своём городе мероприятия к 80-й годовщине Победы в ВОВ, включая открытые уроки, акции и конкурсы. Также запланировано создание нового образовательного пространства для детей.

В 2025 году, к столетию Коми-Пермяцкого округа, поддержаны несколько инициатив, направленных на знакомство жителей Прикамья с культурой, традициями и кухней коми-пермяков.

Среди победителей пять проектов направлены на развитие НКО — это проектные школы и образовательные программы.

Всего на конкурс поступила 191 заявка, победителей назвал экспертный совет. Реализация проектов начнётся с 16 декабря 2024 года.





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