В центре Перми за 10 млн рублей продаётся бар-ресторан Владельцы решили сменить сферу деятельности Поделиться Твитнуть

На платформе «Авито» появилось объявление о продаже бара-ресторана под названием Shelby, расположенного на ул. Петропавловской, 29 в Перми. Владельцы оценивают бизнес в 10 млн руб.

В объявлении отмечается, что бар оформлен в духе сериала о британских гангстерах. Заведение функционирует на протяжении пяти лет, обладает высоким рейтингом в сервисах «ДубльГис» и «Яндекс Карты». Персонал заведения укомплектован полностью. В ресторане предлагаются блюда европейской кухни. Общая площадь объекта составляет 260 кв. м, а стоимость аренды — 72 тыс. руб.

«Mы гoтoвы окaзывать поддеpжку вo вcеx вoпросах в тeчeние месяцa после пpoдaжи зaведeния», — написали владельцы в объявлении.

Пpичиной пpoдажи они назвали cмeну сферы деятельности.

Ранее «Новый компаньон» писал о продаже на «Авито» торгового центра в Индустриальном районе Перми за 55 млн руб.













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