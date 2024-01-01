Алёна Бронникова В Индустриальном районе Перми за 55 млн рублей продаётся торговый центр Площадь объекта – 2100 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми на продажу выставлен торговый центр «Верхние Муллы» (ш. Космонавтов, 355). Как указано на сайте «Авито», стоимость объекта собственник оценил в 55 млн руб.

Двухэтажное здание 1987 года постройки, площадью 2,1 тыс. кв. м находится на земельном участке в 0,2 га, рядом с остановкой общественного транспорта «Верхние Муллы», следующего в сторону центра города. По словам автора объявления, помещения более 10 лет сдаются одним и тем же арендаторам.

Согласно информации 2ГИС, в здании размещается 20 организаций. В том числе супермаркет «Пятёрочка», кафе, фотоцентр, магазины, ремонтная и ювелирная мастерские, салон-парикмахерская. Компания по аренде помещений – ООО «Пермское единение», которая зарегистрирована в здании делового центра через дорогу, по ш. Космонавтов, 252.

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