При поставках продукции в социальные учреждения Прикамья выявлено 130 нарушений Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С начала 2024 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на территории Прикамья проведён мониторинг в ФГИС «Меркурий» 87 государственных бюджетных социально значимых учреждений. Установлено, что поставщиками в указанные учреждения являются 29 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а изготовителями — 21 хозяйствующий субъект.

При поставках в 87 ГБУ выявлено 130 нарушений: 19 совершены уполномоченными лицами этих учреждений, девять — поставщиками продукции, 102 — производителями продукции животного происхождения.

Девятнадцать предостережений вынесено ГБУ за несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов, одно предостережение поставщику, 16 — производителям.

Основные нарушения производителей связаны с производством продукции без указания сырья или с указанием нелогичного его объёма.

Наиболее частое нарушение поставщиков — время между отправкой и гашением транспортного ВСД занижено и не соответствует возможностям транспортных средств.

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