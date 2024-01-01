На СВО погиб уроженец Прикамья Сергей Конев С ним простятся 19 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского городского округа

В ходе специальной военной операции погиб гвардии рядовой Сергей Конев из Нытвенского округа. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Сергей Конев был уроженцем п. Уральский. Прощание с ним пройдёт 19 ноября в его родном посёлке. Церемония прощания начнётся с 12:30 во Дворце культуры и спорта (ул. Набережная, 23), а гражданская панихида — в 13:30.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — сообщили в местной администрации. Обстоятельства гибели солдата чиновники не уточнили.

Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб ещё один уроженец Нытвенского округа — Алексей Клестов из п. Новоильинский.

При каких обстоятельствах он погиб и когда, местные власти не раскрыли. Не сообщалось также о его возрасте и семейном положении.

С военнослужащим простятся также 19 ноября на его малой родине, в п. Новоильинский.

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