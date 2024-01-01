Вывоз новогодних живых ёлок из Пермского края в другие регионы вырос почти вдвое Отправлено более 38 тысяч деревьев Поделиться Твитнуть

В 2024 году из Пермского края в другие регионы России отгружено 38 600 рождественских деревьев хвойных пород (ель, сосна), оформлено 79 карантинных сертификатов. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Для сравнения: за тот же период 2023 года из Прикамья в другие территории страны было отправлено 20 550 рождественских деревьев, оформлено 38 карантинных сертификатов.

Продукция вывезена в Самарскую, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую, Московскую, Новосибирскую, Воронежскую области, в Ставропольский, Приморский и Краснодарский края и в другие регионы.

Последняя отправка 7 ноября состоялась в Самару. С территории Пермского края автомобильным транспортом на Волгу было отправлено 500 елей. Продукция прошла лабораторный контроль в Пермском филиале подведомственного Службе ФГБУ ВНИИКР. Карантинных объектов не обнаружено.

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