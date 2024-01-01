Алёна Бронникова Прикамье наградили за успешную реализацию новых инвестпроектов На инфраструктурную поддержку направлено 10 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пермский край удостоили благодарности за успешную реализацию механизма новых инвестиционных проектов (НИП). Благодарственное письмо для региона «За эффективное управление в рамках преференциальных режимов» глава минэкономразвития России Максим Решетников вручил Татьяне Чуксиной на II съезде министров экономического развития субъектов РФ в Москве.

Благодарностью были удостоены 20 регионов за достижения в развитии малого и среднего предпринимательства, эффективную реализацию инструментов регионального инвестиционного стандарта и СЗПК и пр. Как сообщается на сайте краевого правительства, Прикамье получило награду за эффективную реализацию механизма НИП, комплексную поддержку потенциальных инвесторов, управление ОЭЗ и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Из высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов на 12 млрд руб. власти региона направили 11,3 млрд (94%) на инфраструктурную поддержку НИП. Это позволило региону списать 1,3 млрд руб. госдолга в объёме налоговых доходов федерального бюджета от реализации этих проектов. Кроме того, регион показал высокую кассу по механизму: фактически на инфраструктурную поддержку НИП направлено 10,1 млрд руб., что составляет 90% от плана.

Федеральный механизм списания задолженности по бюджетным кредитам субъектов РФ был запущен в 2021 году. Он предусматривает списание задолженности, когда поддержка инвестактивности приносит доход в госбюджет. Сначала территориям предоставляется отсрочка по погашению кредита, а при успешной реализации инвестпроектов списывается задолженность в объёме поступивших в федеральный бюджет налогов. Право на списание имеют регионы, в которых успешно развивается транспортная, энергетическая и коммунальная инфраструктура.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.