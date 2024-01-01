Алёна Бронникова

Прикамье наградили за успешную реализацию новых инвестпроектов

На инфраструктурную поддержку направлено 10 млрд рублей

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Чуксина и Решетников

  permkrai.ru

Пермский край удостоили благодарности за успешную реализацию механизма новых инвестиционных проектов (НИП). Благодарственное письмо для региона «За эффективное управление в рамках преференциальных режимов» глава минэкономразвития России Максим Решетников вручил Татьяне Чуксиной на II съезде министров экономического развития субъектов РФ в Москве.

Благодарностью были удостоены 20 регионов за достижения в развитии малого и среднего предпринимательства, эффективную реализацию инструментов регионального инвестиционного стандарта и СЗПК и пр. Как сообщается на сайте краевого правительства, Прикамье получило награду за эффективную реализацию механизма НИП, комплексную поддержку потенциальных инвесторов, управление ОЭЗ и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Из высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов на 12 млрд руб. власти региона направили 11,3 млрд (94%) на инфраструктурную поддержку НИП. Это позволило региону списать 1,3 млрд руб. госдолга в объёме налоговых доходов федерального бюджета от реализации этих проектов. Кроме того, регион показал высокую кассу по механизму: фактически на инфраструктурную поддержку НИП направлено 10,1 млрд руб., что составляет 90% от плана.

Федеральный механизм списания задолженности по бюджетным кредитам субъектов РФ был запущен в 2021 году. Он предусматривает списание задолженности, когда поддержка инвестактивности приносит доход в госбюджет. Сначала территориям предоставляется отсрочка по погашению кредита, а при успешной реализации инвестпроектов списывается задолженность в объёме поступивших в федеральный бюджет налогов. Право на списание имеют регионы, в которых успешно развивается транспортная, энергетическая и коммунальная инфраструктура.

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