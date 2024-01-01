На пожаре 18 ноября в Перми спасены два человека Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В понедельник, 18 ноября, в 13:43 в дежурную часть ГУ МЧС России по региону поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме №59 по ул. Стахановской в Индустриальном районе Перми.

К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения: всего 25 человек личного состава и шесть единиц техники.

Прибыв на место, пожарные установили, что горят вещи и мебель в одной из квартир пятиэтажки. Предварительная площадь пожара составила 15 кв. м.

Ликвидировать горение удалось в 14 часов 18 минут.

Личным составом пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры были спасены двое мужчин.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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