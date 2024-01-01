Александра Пермякова Пермяки берут ипотеку на новостройки с самым коротким сроком в стране За последние два года средний срок обременения в ипотечной сделке показал прирост во всех крупных городах Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Самые длинные ипотечные кредиты на новостройки среди российских городов-миллионников отмечены в Краснодаре, минимальные — в Перми, сообщает «РИА Недвижимость», ссылаясь на аналитическую платформу bnMAP.pro.

Средний срок ипотеки в Краснодаре составляет 28 лет 4 месяца. На втором месте по длительности Казань (27 лет 8 месяцев). В тройке также Уфа с показателем 27 лет.



Ранее Центробанк предложил ограничить выдачу ипотек на срок свыше 30 лет.





Минимальный показатель по среднему сроку обременения в ипотеке отмечен экспертами в Перми — 21 год 10 месяцев, следом идёт Челябинск — 24 года и Самара — 24 года 10 месяцев.





Для сравнения, в Москве средний срок обременения в ипотеке вырос и сейчас составляет 26 лет 7 месяцев, в Санкт-Петербурге — 26 лет 8 месяцев.





Эксперты отмечают, что за последние два года средний срок обременения в ипотечной сделке растёт почти во всех крупнейших городах, кроме Перми.



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