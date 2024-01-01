Жители Пермского края тратят на продукты питания больше всех в ПФО Средний чек превысил 21,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Архив ИД «Компаньон»

Жители Пермского края в среднем тратят на продукты в месяц 21 591 руб. Такие данные приводит Bankiros.ru. Ресурс подсчитал стоимость продуктовой корзины жителей страны в разных регионах, используя цифры Росстата за сентябрь 2024 года.

По данным сайта, жители Прикамья тратят на еду больше, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Средняя стоимость корзины в ПФО равна без малого 19,4 тыс. руб.

Средняя же цена продуктовой корзины на месяц в России составила 21 941 руб.

В продуктовую корзину на одного человека в месяц, в частности, вошло около 10 кг мяса, 14 л молочных продуктов, 15 кг овощей, 7 кг фруктов и пр. Значительная часть бюджета (около 40%) уходит на мясные продукты и рыбу. На молочные продукты тратится около 20% от общего бюджета, на овощи и фрукты — порядка 10%. Траты на сладости и кондитерские изделия составляют около 20% бюджета. Продукты первой необходимости составляют менее 10% от бюджета. В этот список вошли крупы, макароны, хлеб, сахар, соль и мука.

Самая дорогая корзина отмечена в Чукотском автономном округе — 46 623 руб., самая дешёвая — в Мордовии — 18 034 руб.

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