Александра Пермякова Глава СКР требует доклад о конфликте в Перми между школьниками и мигрантами Следователи начали проверку после публикаций в соцсетях видеороликов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Как сообщается на сайте следкома, главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад о проверке по факту противоправных действий во время конфликта в Перми.

В соцсетях гуляет видео конфликта, якобы произошедшего в Перми. На одном из видео подростки заставляют парня (по виду своего сверстника), которого называют Саидом, встать на колени и принести извинения за сказанные им слова. Парень извиняется — он просит прощения за то, что оскорбил маму одного из участников конфликта, после чего его начинают избивать кулаками и ногами. Судя по всему, действие происходит на крыльце возле магазина иди кафе. Парень (в пресс-релизе СК его называют мигрантом) заныривает в дверь. Подростки пытаются забежать в помещение за ним, но их останавливают друзья.





Парень, которого подвергли унижению, якобы пожаловался своим друзьям, и те будто бы силой заставили школьников принести извинения. В интернете также есть видео, на которых двое подростков приносят извинения. Один из них извиняется, что заставлял «таджика встать на колени», второй — за то, что снимал всё на видео.





«СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка, в рамках которой в том числе будет дана оценка и возможным противоправным действиям в отношении подростков», — сообщается на сайте Следственного комитета России.

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