В пермские торговые центры поступили звонки с угрозами терактов Посетителей эвакуируют Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 18 ноября, поступили анонимные сообщения об угрозе совершения террористических актов в торгово-развлекательном комплексе «Столица» (ул. Мира, 41/1) и торговом центре «Колизей Атриум» (ул. Ленина, 60). Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«Правоохранительные органы проводят проверки. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — добавили в ведомстве, напомнив, что в случае обнаружения посторонних предметов нужно незамедлительно звонить по номеру 112.

Как пишет perm.aif.ru со ссылкой на очевидцев, сотрудников и посетителей торгового центра «Колизей Atrium», а также офисов в этом же здании эвакуировали. Охранники просят не только покинуть ТЦ, но и отойти от него как минимум на 50 метров. На место происшествия приехали сотрудники полиции.

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