С жителя Прикамья за стрельбу по окнам взыскали 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семья из Пермского края получила компенсацию морального вреда с хулигана, обстрелявшего их окна из пневматики.

Инцидент случился в Чайковском. Сорокалетний местный житель для развлечения открыл огонь из пневматического оружия по многоэтажному жилому дому. В результате были повреждены два окна и москитная сетка. Правоохранительные органы сумели установить личность «стрелка» и привлекли его к административной ответственности.

Однако стрельба привела к причинению не только материального ущерба. В момент инцидента в одной из квартир находилась семья с двумя детьми, одним из которых был несовершеннолетний. Все члены семьи испытали сильный испуг за свою жизнь и безопасность своих близких. В результате детям понадобилась помощь невролога и медикаментозное лечение. Учитывая эти обстоятельства, пострадавшие подали иск на взыскание компенсации морального вреда.

Суд заявленные требования удовлетворил и постановил взыскать с нарушителя в пользу пострадавших порядка 288 тыс. руб. Так как мужчина не спешил платить, сумма взыскания была увеличена ещё на 20 тыс. руб., ему был запрещён выезд на границу и арестованы счета.

Только после этого должник перечисли пострадавшим всю сумму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

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