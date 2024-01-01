Новогодние корпоративы состоятся в 62 % компаний Перми В четверти организаций пока не определились Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В шести из десяти компаний Перми (62 %) планируют новогодний корпоратив, свидетельствуют данные опроса сервиса Superjob.

В этом году около 33 % организаций проведут свои праздничные мероприятия в ресторанах, 22 % отметят Новый год в офисах, а 1 % предприятий запланировали выезд за город. Празднования в онлайн-формате практически не ожидаются. Еще 5 % компаний рассматривают различные альтернативы для празднования: среди них есть корпоративные поездки за границу, посещения бань, культурные мероприятия, участие в новогодних гуляньях, торжества в подшефных учреждениях, а также церемонии награждения лучших работников.

В 12% компаний новогодний корпоратив не запланирован вовсе, а у 25 % ещё нет окончательного решения по этому вопросу.

По мнению HR-специалистов, оптимальный бюджет для корпоративного мероприятия должен находиться в пределах 3-5 тыс. руб., в то время как event-менеджеры часто называют суммы значительно выше.

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