Алёна Бронникова Пермский «Молот» провёл ротацию состава Клуб заключил контракт с новым нападающим Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В составе пермского хоккейного клуба произошли изменения. «Молот» покинул 25-летний нападающий Данил Пятин. Команда поблагодарила форварда за игру и пожелала дальнейших успехов в карьере.

Пятин провёл за «Молот» два матча, в которых не набрал баллы за результативность. Показатель полезности составил «-1».

Новым нападающим стал 27-летний воспитанник челябинской школы хоккея Александр Шурыгин. Он выступал за команды магнитогорского «Металлурга» с 2012 года. В Молодёжной хоккейной лиге дебютировал в сезоне 2014/15 в составе «Стальных Лисов», играл также за «Динамо СПб», «Спутник» и «Белых Медведей».

«В рамках OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги выступал в составе "Челмета", "Звезды", "Рубина", "Динамо СПб", ХК "Тамбов", "Ижстали". В сезоне 2021/2022 в составе тюменского "Рубина" стал обладателем Кубка Петрова», — сообщает пресс-служба «Молота».

В рамках чемпионата Шурыгин провёл 267 матчей, набрав 44 (9+35) балла за результативность при показателе полезности «-2». Этот сезон он начинал в составе ХК «Челны». В 14-ти матчах набрал 4 (0+4) очка по системе «гол+пас» при показателе полезности «+1».

Напомним, выездную серию «Молоту» завершить победой не удалось. После трёх побед подряд пермяки на выезде потерпели крупное поражение от барнаульского «Динамо-Алтай» (5:1). Следующий матч пройдёт дома 18 ноября с челябинским «Челметом».

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