Алёна Бронникова Завершить выездную серию игр победой «Молоту» не удалось Матч в Барнауле завершился со счётом 5:1 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот» уступил барнаульскому «Динамо-Алтай» в OLIMPBET чемпионате России ВХЛ. Завершить выездную серию победой пермякам не удалось. Матч 14 ноября завершился со счётом 5:1.

Хозяева льда повели в счёте в середине первого периода. Дмитрий Аржанов сравнял счёт, но уже во вторую 20-минутку «Динамо-Алтай» увеличил разрыв до трёх голов. Последняя шайба в ворота пермяков была забита в третьем отрезке игры. «Молот» в этом матче заработал шесть очков из восьми возможных.

Прошлые три выездных матча «Молот» оставил за собой. Два из них были сыграны всухую. Так, 12 ноября подопечные Евгения Попихина обыграли новокузнецкий ХК «Металлург» со счётом 0:2. Гокипер Егор Горшков отразил 39 бросков и по итогам голосования среди болельщиков был признан лучшим игроком.

Домашняя серия стартует 18 ноября. Соперником пермяков станет челябинский «Челмет».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.