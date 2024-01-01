Алёна Бронникова
Пермские хоккеисты одержали очередную сухую победу
Это третья победа «Молота» подряд в выездной серии
Во вторник, 12 ноября, хоккейный клуб «Молот» провёл очередной матч всухую в OLIMPBET чемпионате России ВХЛ. Пермяки на выезде обыграли новокузнецкий ХК «Металлург» со счётом 0:2.
Обе шайбы были забиты в первом периоде. Голами отличились Олег Ломако и Руслан Галимзянов.
В послематчевом комментарии главный тренер «Молота» Евгений Попихин отметил заслуженную победу и хорошую командную работу своих подопечных.
«По сегодняшней игре скажу, что это была хорошая игра. Играли две хорошие команды. Мы забили быстрые голы, во втором периоде соперник перехватил инициативу — вратарь нас держал в игре. В третьем периоде сыграли здорово по счёту. Соперник там ничего такого не имел. Здорово сыграли в меньшинстве», — добавил он.
Это уже третья победа подряд в выездной серии матчей и третий «сухой» матч в сезоне Егора Горшкова.
Заключительная игра выездной серии состоится 14 ноября. Пермяки сыграют в Барнауле против «Динамо-Алтая».
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