Алёна Бронникова Пермские хоккеисты одержали очередную сухую победу Это третья победа «Молота» подряд в выездной серии Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Во вторник, 12 ноября, хоккейный клуб «Молот» провёл очередной матч всухую в OLIMPBET чемпионате России ВХЛ. Пермяки на выезде обыграли новокузнецкий ХК «Металлург» со счётом 0:2.

Обе шайбы были забиты в первом периоде. Голами отличились Олег Ломако и Руслан Галимзянов.

В послематчевом комментарии главный тренер «Молота» Евгений Попихин отметил заслуженную победу и хорошую командную работу своих подопечных.

«По сегодняшней игре скажу, что это была хорошая игра. Играли две хорошие команды. Мы забили быстрые голы, во втором периоде соперник перехватил инициативу — вратарь нас держал в игре. В третьем периоде сыграли здорово по счёту. Соперник там ничего такого не имел. Здорово сыграли в меньшинстве», — добавил он.

Это уже третья победа подряд в выездной серии матчей и третий «сухой» матч в сезоне Егора Горшкова.

Заключительная игра выездной серии состоится 14 ноября. Пермяки сыграют в Барнауле против «Динамо-Алтая».

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